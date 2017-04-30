 وصفة سهلة لتبييض الأسنان باستخدام «قشر الموز» | صحيفة تواصل الالكترونية

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وصفة سهلة لتبييض الأسنان باستخدام «قشر الموز»

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وصفة سهلة لتبييض الأسنان باستخدام «قشر الموز»

تواصل ـ وكالات:

كشف باحثون عن طريقة سهلة لتبييض الأسنان باستخدام قشر الموز، تغني عن الذهاب للطبيب، حيث أَشَارُوا إلى بعض الأمور الَّتِي جعلتهم ينصحون باستخدام قشور الموز لتبييض الأسنان.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن المعادن الموجودة في قشر الموز (مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز) يتم امتصاصها بواسطة الأسنان، مَا يَجْعَلُهَا أكثر بياضاً، ويعتقدون أَيْضَاً أن استخدام قشر الموز أفضل للأسنان من العديد من الخيارات البديلة، كما أنه ليس حادّاً ولاذعاً (على عكس العديد من مبيضات طبيعية أخرى).

طريقة الاستخدام:

1 – اختر الموز الناضج من طبق الفاكهة الخاص بك، ولكن لا تستخدم القشر الأسود.

2 – أحضر بعض قشور الموز.

3 – افرك أسنانك بقشر الموز جَيِّدَاً كما لو كنت تغسلها بفرشة الأسنان، واترك آثار قشر الموز على أسنانك يعمل لمدة عَشْر دَقَائِق، وحاول أن تبقي فمك مفتوحاً وشفتيك بَعِيدَاً عن أسنانك – وقد تشعر بعدم الارتياح قليلاً، لكنه يساعد كَثِيرَاً في عمل قشر الموز على أسنانك.

4 – استخدم فرشاة أسنان جافة، لتفريش أسنانك خلال العشر دقائق؛ لتساعد في تبييض أسنانك.

5 – استخدم فرشاة الأسنان لمدة 3 دقائق بحركة دائرية.

  1. واصل هذا العلاج يوميّاً لمدة أسبوعين حتى تحصل على أفضل النتائج.

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