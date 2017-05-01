اغتيال إعلامي إيراني بارز معارض لطهران في إسطنبول (فيديو)

تواصل ـ وكالات:

قَالَتْ هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الأحد، ‘‘إن المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “جيم تي في” الإيرانية الإعلامي البارز سعيد كريميان وشريكه رجل أعمال محمد متعب الشلاحي كويتي الجنسية، قُتلا بالرصاص في مدينة إِسْطَنْبُول‘‘.

وأَفَادَتْ بأن الشرطة التركية عَثَرَتْ على السيارة التي جرى استخدامها في عملية الاغتيال محترقة، وتواصل تحقيقاتها في الحادث، وأن الاغتيال جرى أمس السبت، حيث قُتل كريميان على الفور، فيما تُوُفِّيَ شريكه الكويتي في المستشفى، وأن القتلة كانوا ملثمين.

من جهتها، قَالَتْ صحيفة “القبس” الكويتية: ‘‘إن رجل الأعمال الكويتي الذي اغتيل في إِسْطَنْبُول يُدعى محمد متعب الشلاحي، ونقلت عن القنصل العام الكويتي لدى إِسْطَنْبُول محمد المحمد، قوله: إن القنصلية تتابع عن كثب مع الجهات التركية المعنية ظروف الحادث وملابساته، وتتابع مجريات التحقيق وتعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى الكويت في أقرب وقت ممكن”.

وكانت محكمة إيرانية قضت غيابيّاً بسجن كريميان ست سنوات؛ بِتُهْمَة نشر دعاية ضد طهران، وتملك مجموعة “جيم تي في” 17 قناة تبث باللغة الفارسية، تأسست في لندن، وتوسعت أَخِيرَاً في دبي، كما أكد أقارب كريميان أنه تلقى تهديداً بالقتل مِنْ قِبَلِ النظام الإيراني خلال الأشهر الماضية.

يَأْتِي ذلك فيما طالب كويتيون بطرد السفير الإيراني من الكويت؛ ردّاً على عملية اغتيال الإعلامي الإيراني المعارض ورجل الأعمال الشلاحي.