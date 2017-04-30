بعد إقرار «الشورى».. موظفو القطاع الخاص: نطالب بـ8 ساعات عمل وإجازة يومين أسبوعياً

تواصل – فهد بن حافظ:

طالب موظفون في القطاع الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، بالبت في الدراسة التي أقرها مجلس الشورى قبل عام تَقْرِيبَاً، وتختص بتعديل بعض بنود العمل السعودي، شاملةً تخفيض عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة وإجازة لمدة يومين أُسْبُوعِيّاً.

وتساءل الموظفون في عدد من التغريدات عن سبب تأخر حسم هذه القضية التي في حال طُبقت على القطاع سيكون لها أثر كبير في تخفيض نسبة البطالة، وكذلك في ضمان توقف تسرب الموظفين إلى القطاع الحكومي والعسكري.

كما أكد عددٌ منهم بأن ساعات العمل الطويلة، وإجازة يوم واحد أُسْبُوعِيّاً، مرهقة جِدّاً وتنعكس سَلْبَاً على تربية الأبناء، ويسهم ذلك في نشأة جيل غير سوي تربوياً، كما شددوا على أَنَّ طول عدد ساعات العمل ليس له علاقة بالإنتاجية المزعومة.

وكان مجلس الشورى قد أَقَرَّ في جلسته السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة ويومين (إجازة أُسْبُوعِيّاً)، وقد تداخل حينها عدد من الأعضاء في مجلس الشورى بخصوص تعديل البنود، حيث ذكر الدكتور عبدالله الحربي، أنه يرى ضرورة التدرج في تطبيق خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أُسْبُوعِيّاً حَتَّى لا تتأثر بعض قطاعات الأعمال. ‏

كما حَذَّرَ الدكتور عبدالله المنيف، من عواقب خفض ساعات العمل التي ستؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، بينما طالب الدكتور خالد آل سعود، بالتدرج في تطبيق تخفيض ساعات العمل، ووضع حوافز لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. مُضِيفَاً بأن تخفيض ساعات العمل ينذر بالمزيد من المشاكل على المدى القصير ولن يخدم الاقتصاد الوطني.

وأيد الدكتور فايز الشهري خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أُسْبُوعِيّاً، مُطَالِبَاً القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين، وَأَكَّدَ الدكتور حاتم المرزوقي على ضرورة إيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين، وأنَّ طول ساعات العمل أحد أسباب عزوف المواطن عن العمل في القطاع الخاص.

واقترح الدكتور فهد بن جمعة، تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أُسْبُوعِيّاً، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 ريال.