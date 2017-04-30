أمانة المدينة ترفع 1018 سيارة وهيكلاً تالفاً من الشوارع خلال شهر رجب

تواصل – أحمد الحربي:

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، من خلال التنسيق بين وكالة الخدمات، وإدارة المتابعة، والبلديات الفرعية خلال رجب لعام 1438 (1018) سيارة وبعض الهياكل التالفة الموزعة على نطاق البلديات الفرعية والضواحي.

وتأتي هذه الجولات انْطِلاقَاً من مَسْؤُولية الإدارة العامة للنظافة نحو تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين؛ حيث تبذل الإدارة أقصى الجهود لرفع السيارات والهياكل التالفة التي يتركها أصحابها في الشوارع والأحياء، بالتعاون والتنسيق اليومي المباشر بين وكالة الخدمات، وإدارة المتابعة مع البلديات الفرعية والضواحي.

وتعتمد عملية الرفع بنزول لجنة متخصصة ميدانيّاً لحصر المواقع، والعمل عليها ضمن آلية عمل للجنة المشرفة على رفع السيارات التالفة وَفْقَ جدول زمني مقنن لزيارة البلديات الفرعية يَوْمِيّاً؛ لرفع السيارات التالفة والهياكل المتواجدة في الأراضي الفضاء، والشوارع الفرعية والرئيسية والمواقف العامة.

وتتم عملية رفع الهياكل من كل بلدية فرعية، بعد إعطاء مهلة تحذير لمالكي المركبات لرفعها خلال 15 يَوْمَاً من تاريخ التحذير والحصر، علماً أن العمل يقوم في البلديات الفرعية، واللجنة صَبَاحَاً ومساء.

وتوزعت أعداد السيارات والهياكل التي تم رفعها على البلديات الفرعية بما يلي: 205 ببلدية العقيق، و244 ببلدية العوالي، و145 ببلدية أحد، و243 في بلدية قباء، و28 ببلدية العيون، و11 ببلدية البيداء، و42 ببلديات الضواحي.