جازان.. «إدارة المجاهدين» تحبط تهريب 100 مسدس و3 آلاف طلقة بوادي ضمد

تواصل – واس:

تَمَكَّنَتْ إدارة المجاهدين بمنطقة جازان من إحباط تهريب أسلحة وذخائر، بعد توفر معلومات عن عملية التهريب، وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المهربين.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات المجاهدين، ممثلة بدورية المعلومات الأمنية بالفرع، تَمَكَّنَتْ من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، فيما لاذ المهربون بالفرار.

وبين أن العملية بدأت فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة وذخيرة حية، وتوجههم من وادي ضمد الحدودي باتجاه مناخل التابعة لمحافظة الداير، مُشِيرَاً إلى أنه جرى إعداد عددٍ من الكمائن للمواقع المحتمل اتخاذها طرقَ عبور، وعند اقترابهم جرى ملاحقتهم وإطلاق أعيرة نارية لإجبارهم على الوقوف، حيث ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بلغ عددها 100 مسدس ربع، و100 مخزن لنفس السلاح، إضافة إلى 2969 طلقة حية متنوعة، فيما لاذ المهربون بالفرار مستترين بظلام الليل ووعورة المنطقة.

وأضاف، أن دوريات القطاع الشمالي بمحافظة الدرب داهمت في عملية أخرى عدداً من المواقع، ضبطت خلالها 41 عبوة مختلفة الأحجام بلغت سعتها الإجمالية 805 لترات من العرق المسكر، كما رصدت مركبة على خط الفطيحة ترجل منها أربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية ولاذوا بالفرار، فيما جرى ملاحقتهم والقبض عليهم، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من الحشيش بلغت 34 كيلو، و900 جرام.

من جانبه، أثنى المدير العام لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير، على جهود منسوبي الفرع المستمرة في التصدي لعمليات التسلل والتهريب.