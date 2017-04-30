 اختيار شركة شانغي الدولية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز بجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

اختيار شركة شانغي الدولية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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اختيار شركة شانغي الدولية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تواصل – نايف الحربي:

‏أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان عبدالله الحمدان، في المؤتمر الصحفي بشأن مستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اختيار شركة شانغي الدولية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

‏وأشار “الحمدان”، إلى أن شركة شانغي الدولية تشغِّل قرابة ٢٠ مطاراً دوليّاً حول العالم، وحازت في مطار شانغي على جائزة أفضل مطار في العالم.

‏وقال “الحمدان”: إن المشغل الجديد سيبدأ عمله خلال ٤ أسابيع لتَسَلُّم مشروع المطار الجديد من الشركة المنفذة؛ تَمْهِيدَاً لبدء تشغيله وَفْقَاً للجدول الزمني.

‏وأَفَادَ وزير النقل، أنه تم إنجاز ٨٨٪ من مشروع المطار الجديد، ولا يوجد أي عوائق قد تؤخر إنهاء الشركة المنفذة للمشروع في الوقت المناسب، مُفِيدَاً بأن خصخصة المطارات تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وستعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

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