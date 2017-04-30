«مدني جازان» يجدِّد تحذيراته بأخذ الحيطة عند هطول الأمطار وجريان السيول

تواصل – واس:

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم، دعوتها لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، والعمل على إتباع الإرشادات التي تحقق السلامة للجميع.

وشدد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى القحطاني، على أنه يجب على الجميع عند هطول الأمطار الابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني خاصة وأن المنطقة تشهد هذه الفترة هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة، محذرًا من الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق.

وأوضح المقدم القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة عثرت على جثة الشاب الذي جرفته سيول وادي الشارة بالعارضة اليوم وهو مواطن يبلغ من العمر 30 عاما، ونقله للمستشفى وسلمت الحالة للشرطة لإكمال اللازم عن طريقهم، فيما تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير بني مالك عمليات البحث عن مقيم جرفه السيل.

ولفت القحطاني، النظر إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة صبيا تلقت بلاغًا عن غرق شخص يمني في مياهٍ راكدة وما زالت عمليات البحث جارية، فيما شاركت فرق مدني صبيا الجهات ذات العلاقة للتأكد من خلو مجرى وادي صبيا من العقوم الترابية الاعتراضية، وتدعيم بعض المواقع التي تشكل خطورة في حال جريان السيول.