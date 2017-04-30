نقل بند دعم فاتورة مياه مستفيدي الضمان إلى «العمل»

تواصل ـ واس:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقل البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان إليها، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقات بينها وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن العمل جار لاستكمال إجراءات صرف مبلغ دعم المياه ضمن المعاش الضماني.

وقال الدكتور الفريان ‘‘إن الوزارة ستسلم المستفيد من الضمان مبلغ الدعم نقداً ضمن معاشه الشهري الذي يصرف في أول الشهر حسب التقويم الهجري‘‘ مبيناً أن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة، حيث نص الأمر السامي الكريم بتخصيص 150 لتراً للفرد يومياً.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، منها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي ، لدعم فواتير المياه.

وجاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين، لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.