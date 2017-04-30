بالفيديو.. مندوب بيع أدوات الشيشة يورد بضاعته لمحل تزيين النساء بالرياض ومخالفات شرعية

تواصل – الرياض:

حصلت “تواصل” على مقطع فيديو لأحد محلات تزيين النساء بمبنى خاص بمعهد للتدريب بحي في شمال الرياض – تحتفظ “تواصل” باسم المعهد والحي – يُظهر مندوباً لبيع أدوات المعسل والشيشة، وهو يقوم بتسليم إحدى العاملات بالمحل لتسويقها على الزبائن.

مقطع الفيديو، يظهر بوضوح وقوف المندوب على باب محل تزيين النساء، والعاملة المتبرجة تتسلم منه الأدوات، ويقوم بإخبارها أنه يعمل في محل بحي الغدير شمال الرياض.

وتساءل مرسل مقطع الفيديو عن دور الجهات المَسْؤُولة والرقابية في التفتيش على هذه المحلات والرقابة عليها، وردع من يخالف الأنظمة.

“تواصل” قامت بإخفاء اسم المحل، ومبنى معهد التدريب الذي يقع فيه، وصورة العاملة المتبرجة.