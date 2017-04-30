 تطوير تطبيق ذكي لإنقاذ حياة مرضى «الربو» | صحيفة تواصل الالكترونية

تطوير تطبيق ذكي لإنقاذ حياة مرضى «الربو»

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تطوير تطبيق ذكي لإنقاذ حياة مرضى «الربو»

تواصل – وكالات:

طوَّرت شركة أدوية بريطانية تَطْبِيقَاً ذكيّاً، يساعد في إنقاذ مرضى الربو من الأزمات التي تهدد حياتهم في أي وقت، حيث يسمح تطبيق “MyAsthma” للمرضى بالتحكم في النوبات الحادة والمتكررة لصفير الصدر وضيق التنفس والسعال، قبل الوصول إلى علامات الخطر.

وتقول شركة “جلاكسو سميث كلاين” المتخصصة في الأبحاث البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية في لندن، إن التطبيق يعمل بمثابة “جهاز إنذار” يزود المرضى بمعلومات تفصيلية عن الجو، ونسبة حبوب اللقاح فيه بالمنطقة المحيطة بهم، ليحد من الأزمات المصاحبة للربو.

كما يمنح التطبيق المجاني، أَيْضَاً، المرضى مراقبة أي أزمة سابقة تعرضوا لها واستخدام العلاج المناسب، ويسجل مواعيد الأطباء المقبلة، ويتزامن التطبيق مع تطبيقات الصحة الأخرى؛ ليمنح الطبيب فكرة شاملة عن حالة المريض، بِحَسَبِ صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

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