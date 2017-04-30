خبراء: الساعات الذكية وأساور اللياقة تهدد الخصوصية

تواصل ـ وكالات:

قال الخبراء الألمان ‘‘إن الساعات الذكية، أو أساور اللياقة البدنية، أو حتى الملابس الذكية للرضع، التي تعمل على مراقبة تنفس الطفل، تقوم بجمع البيانات الصحية عن المستخدم، مثل عدد ساعات النوم، وتنطوي هذه التقنيات على قصور فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات؛ مِمَّا يمكِّن أطرافاً أخرى من الاطلاع على هذه البيانات الشخصية‘‘.

وحذر مركز حماية المستهلك الألماني، من الشركات الرائدة في إنتاج الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، ومن التطبيقات الخَاصَّة بهذه التقنيات القابلة للارتداء؛ بسبب سياسة الخصوصية، وحماية البيانات المتبعة بها، حيث أكد المركز الألماني على قيام بعض التطبيقات بإرسال بيانات بالفعل إلى أطراف أخرى، قبل الموافقة على شروط الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك فقد قام المركز الألماني أَخِيرَاً باختبار الكثير من التقنيات القابلة للارتداء، وَأَكَّدَ أن العديد من هذه الموديلات ليست محمية ضد عمليات تتبع الموقع غير المرغوب.