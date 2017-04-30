«سلطة خضار» لخسارة الوزن في أسبوع

تواصل ـ وكالات:

يساعد استبدال وجبة العَشاء اليومية بالسلطة في التخلص من الوزن الزائد، حيث يُعْتَبَر العَشاء هو الوجبة الأخف التي يجب الحصول عليها عند اتباع الحمية الغذائية؛ لأنَّ الجسم خلال فترة الليل لا يحرق ذات كمية السعرات الحرارية التي يحرقها في النهار.

وتتكون السلطة من الآتي: كوب من الخس الإفرنجي المفروم، كوب من الروكا المفرومة، كوب من الطماطم الكرزي، كوب من الخيار المقطع، كوب من الزعتر الأخضر المفروم، كوب من الكال المفروم، نصف صدر من الدجاج المشوي مع التوابل، ربع كوب من جُبْنَة الفيتا، ربع كوب من خل البلسميك، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، رشة من الملح، ملعقة صغيرة من بذور الشيا.