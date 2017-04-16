توجه وزاري لزيادة أعداد المعلمين المشمولين بحركة النقل الخارجي

تواصل ـ خالد العبدالله:

كشفت مصادر عن عزم وزارة التعليم إجراء حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات هذا العام على مرحلتين؛ ستكون الأولى مبنية على سنة التقديم، فيما ستكون الأخرى مبنية على عدم الاحتياج، وأكدت أن إعلان الحركة بمرحلتيها الأولى والثانية سيكون في اليوم المحدد لإجراء الحركة والذي أكده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مؤخرًا في 22 / 8 / 1438هـ المقبل.

يأتي هذا وسط مطالبات كبيرة من طالبي وطالبات النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات بأن تكون حركة هذا العام مرضيةً لهم، في حين أكدت ذات المصادر بأن هذا التوجه الوزاري بإجراء الحركة على مرحلتين؛ يأتي سعيًا من الوزارة بأن تشمل الحركة أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات طالبي وطالبات النقل الخارجي.