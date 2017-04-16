«تحفيظ أبو عريش» تنظم المسابقة القرآنية السنوية لحفظ القرآن (صور)

تواصل ـ خالد العبدالله:

نظّم مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة أبوعريش، صباح هذا اليوم السبت، المسابقة القرآنية السنوية لحفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات، بجامع عبدالله مسملي بمجمع الرضوان الخيري للطلاب، وبدار الرضوان للفتاة للطالبات.

وبيّن مدير مكتب إشراف الحلقات بالأساملة أحمد بن علي المسملي أن مسابقة العام الحالي شهدت مشاركة 150 طالباً وطالبة، موزعين على فروع المسابقة والتي شملت حفظ ثلاثة أجزاء، وخمسة أجزاء ومضاعفاتها، نظمها وقام على لجانها نخبة من مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات المكتب وعدد من معلمي القرآن المتعاونين.

يُذكر أن المسابقة تعد ختام برامج الفصل الدراسي الثاني وتأتي لتبرز الحصاد والجهود المبذولة من الأسر أولاً في رعاية أبنائهم وتشجيعهم نحو حفظ كتاب الله، وجهود معلمي ومعلمات الحلقات، والبرامج والدورات التطويرية والتأهلية والمسابقات التنافسية بين الطلاب والتي كانت حافلة بالمتعة والفائدة.

وسيزف المكتب مع نهاية صيف هذا العام عشرة حفاظ وحافظات ممن أتموا ختم كتاب الله خلال هذا الفصل ومن هم في المرحلة الأخيرة من الختم والمكتب مع كونه جديد النشأة إلا أنه يضمن حلقات مضى على تأسيسها قرابة الثلاثون عاماً.

ويشرف المكتب حالياً على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالقطاع الجنوبي الغربي من محافظة أبي عريش والذي يضمن خمس وعشرون قرية تضم 14 دار نسائية لتحفيظ القرآن بها 80 حلقة و18 حلقة للبنين بها حلقات تميز تخرج كل عام عدد من الحفاظ وحلقة إتقان تخرج مجازين في التلاوة بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرس بها 1300 طالب وطالبة.