«الهيل» يوفر حاجة الجسم من المنجنيز والحديد ويقي من السرطان

تواصل ـ وكالات:

يحتوي نبات الهيل أو الحبهان، كما يحلو للبعض تسميته بـ(ملك التوابل) على العديد من الفوائد الصحية، والتي حجزت له مكاناً مميزاً في سجلات الطب القديم، ويقول خبراء التغذية ‘‘إن ملعقتين من الهيل توفر الاحتياجات اليومية للإنسان من المنجنيز‘‘.

وعند إضافة ملعقتين من الهيل إلى الطعام أثناء طبخه ستضيف 3.2 جرام من الألياف الغذائية، وَهُوَ مَا يعادل 8 بالمائة من الاحتياجات اليومية للرجل من الألياف، و13 بالمائة من احتياجات المرأة، وتخفف الألياف من الكوليسترول، وتحسِّن عملية الإخراج وتنظيف القولون.

وتحتوي كل ملعقة طعام من الهيل (الحبَّهان) على 18 سعرة حرارية فقط، لكنها غنية بالمعادن والمغذيات؛ مَا يَجْعَلُهَا وسيلة فعَّالة للوقاية من أمراض، ومصدراً لراحة الهضم والجسم.

وتحتوي الملعقتان من الهيل على 1.62 ملج من الحديد، و3.25 ملج من المنجنيز، ويساعد المعدنان على تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، وهما ضروريان لتقوم الخلايا بوظائفها.

كذلك يدخل المنجنيز في تركيب العظام، وهو عامل يزيد من صلابتها، كما توفر الملعقتان من الهيل الاحتياجات اليومية للإنسان من المنجنيز، و9 بالمائة من احتياجات المرأة اليومية من الحديد، و20 بالمائة من احتياجات الرجل.

ووجدت دراسات عديدة، منها ما نشرته مجلة “كانسر بريفينشن” عام 2013 أن الهيل يحتوي على مكونات تحارب السرطان وتقضي على خلاياه، وتمنعه من تنمية خلايا جديدة، وبَيَّنَتْ دراسات أخرى أن للهيل قدرة على ضبط عمل الجينات ذات التأثير على تطوُّر السرطان.

يمكنك شرب شاي الهيل، أو إضافة حبوب الهيل إلى الشوربة، أو الحبوب المطحونة إلى الأطعمة المختلفة خَاصَّة التي تحتوي على اللحوم الحمراء والدواجن.