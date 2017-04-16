 توقعات برفع السياسات الخاصة بـ«حساب المواطن» للمقام السامي الأسبوع الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات برفع السياسات الخاصة بـ«حساب المواطن» للمقام السامي الأسبوع الجاري

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توقعات برفع السياسات الخاصة بـ«حساب المواطن» للمقام السامي الأسبوع الجاري

تواصل – الرياض:

من المتوقع أن ترفع اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج “حساب المواطن”، السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي خلال الأسبوع الجاري، لإعلان تفاصيلها بشكل رسمي وموعد بدء صرف أولى الدفعات.

وذكرت مصادر أن السياسات التي سيتم رفعها تشمل الكشف عن إحصائيات المستحقين، ونِسَب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات وتفاصيل البرنامج.

يشار إلى أن مجموع المسجلين في البرنامج زاد على 12 مليون مواطن، وعدد الأسر يزيد على 3.5 مليون أسرة. ووفقاً للبرنامج، هناك نحو 227 ألفاً من المسجلين سيُطلب منهم توفير بعض المستندات.

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