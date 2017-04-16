الجوف.. إنقاذ «أربعيني» حاول قتل نفسه 4 مرات

تواصل ـ الجوف:

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأمل للصحة النفسية بالجوف، رجلاً أربعينياً حاول قتل نفسه أربع مرات، وتمكن الفريق بعد إجراء الصدمات الكهربائية من إنقاذه وتخليه عن أفكار إنهاء حياته – بحمد الله-.

وكان الفريق قد أجرى تدخلاً ناجحاً بالعلاج بالصدمات الكهربائية لإنقاذ حياة مواطن بالعقد الرابع من العمر متزوج وله سبع أولاد، بعد أن تمت إحالته من مستشفى الصحة النفسية بالقريات، حيث كان يعاني من اكتئاب شديد أدى إلى أربع محاولات لقتل نفسه.

يذكر أن المريض كانت تتم معالجته بأدوية مضادات الاكتئاب ولكن للأسف لم تستجب الحالة معها، وبعد أن تم تحويله لمستشفى الأمل للصحة النفسية بالجوف، وأجري له العلاج بالصدمات الكهربائية بقيادة فريق طبي تم تدريبه في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، استجاب بحمد الله للعلاج وذهبت عنه الأفكار الانتحارية وأفكار إيذاء النفس، وفقاً لـ “عكاظ”.