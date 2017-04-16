إيقاف حسابات بنكية لمواطنين بخميس مشيط بعد تعرضهم للاحتيال

تواصل ـ خميس مشيط:

أوقفت الجهات المعنية بخميس مشيط الحسابات البنكية لعدد من المواطنين، وألزمتهم برد مبالغ مالية تبلغ نحو 240 ألف ريال، تم تحويلها إلى حساباتهم قبل ثلاث سنوات عن طريق شخص محتال.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما يرويه المواطنان عبد الرحمن الشهراني وخالد بني هاجر، إلى وقوعهما وعدد من المواطنين الآخرين ضحية محتال وجدوه عند ماكينة الصراف الآلي، وقالا إن القصة بدأت عام 1435هـ، عندما ذهبا لإيداع أموال بأحد فروع بنك شهير بخميس مشيط، لكنهما فوجئا بتعطل خدمة الإيداع، وعرض عليهما أحد الأشخاص بتحويل المبالغ التي يريدونها من حسابه الشخصي إلى حسابَاتهم؛ على أن يستلم منهما المبالغ نقدًا، فوافقاه على ذلك.

وأشارا إلى أنه بعد تلك الواقعة تلقيا اتصالاً للتحقيق في قضية مالية، حيث إن الحساب الذي قام الشخص بتحويل الأموال منه لا يملكه وإنما يعود لمسن تقدم بعد ذلك للجهات المختصة ببلاغ يفيد بسرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، وتحويل مبالغ مالية منها بقيمة 240 ألف ريال لخمسة وعشرين شخصًا، وفور إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، تم إلزامهم جميعًا بدفع المبلغ للمسن، ولم يُعرف عن الشخص الذي قام بتحويل المبالغ لهم أي شيء.