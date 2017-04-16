مشكلة جديدة تواجه مستخدمي «جالاكسي إس 8»

وذكر المستخدمون أن سبب المشكل “غير واضح إلى حدود الساعة”، مرجحين أن يكون السبب هو أدوات التعرف على المعلومات البيومترية مثل التعرف على بصمة الإصبع أو الوجه وقزحية العين.

وقالوا “تشغيل كل من قارئ بصمات الأصابع وميزة التعرف على الوجه في نفس الوقت ربما هو السبب في إعادة تشغيل الهاتف”. ولم تصدر الشركة الكورية الجنوبية أي تعليق أو رد على شكاوى المستخدمين.