 استشاري يوضح طريقة بسيطة لمنع التهاب المفاصل | صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يوضح طريقة بسيطة لمنع التهاب المفاصل

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استشاري يوضح طريقة بسيطة لمنع التهاب المفاصل

تواصل ـ وكالات:

قال الدكتور هاني علي، استشاري الأمراض الروماتيزمية، إن تناول المياه بكثرة في فصل الصيف من شأنه أن يعزز من نقص التهاب المفاصل وآلام العظام، خاصة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك والأملاح في الدم، حيث إن المياه تقوم بغسل الكلى وتنظيفها مما يمنع من ترسب الأملاح في السائل الزلالي أو الغشاء السينوفي في المفصل.

وأضاف “علي”: إن ترسيب الأملاح في المفاصل يسبب نوبة التهابية للمفصل تسمى “self limited ” ومن أبرز أعراضها التورم، والاحمرار، وألم شديد في المفصل، وعدم القدرة على تحريكه، وجميعها أعراض تتكرر من وقت لآخر، ومع زيادة هذه الأعراض لا بد من استشارة الطبيب المختص في الروماتيزم.

وأوضح استشاري الأمراض الروماتزمية، أن شرب المياه بمعدلات متساوية في اليوم يعزز بصورة كبيرة من تقوية المفاصل ومنع تركز أي نوع من الأملاح بداخلها، مما يجنب مرضى النقرس على الأخص من الإصابة بالتهابات المفاصل.

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