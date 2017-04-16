 التحكم بمستويات السكري عن طريق الهاتف الذكي | صحيفة تواصل الالكترونية

التحكم بمستويات السكري عن طريق الهاتف الذكي

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التحكم بمستويات السكري عن طريق الهاتف الذكي

تواصل – وكالات :

طور باحثون صينيون تقنية جديدة للتحكم في نشاط الخلايا الحية داخل أجسام الحيوانات من خلال أوامر يصدرها تطبيق على الهواتف الذكية، واستخدم هذا المزج ما بين علم الأحياء والتكنولوجيا للتحكم في مستويات السكر في دم فئران مصابة بمرض السكري.

ويمكن تطبيق هذه الفكرة في التعامل مع عدد كبير من الأمراض وكذلك العلاج بالعقاقير المختلفة، حسب ما جاء في دورية “ساينس ترانسلاشنال ميديسن” الأمريكية.

وقال الباحثون الصينيون إن هذا النهج يمهد الطريق لـ “عصر جديد” في الطب، والخطوة الأولى في استخدام تلك التقنية هي تحويل الخلايا العادية إلى ما يشبه المصانع الحية لإنتاج العلاج اللازم.

وتُعدّل هذه الخلايا باستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج العقاقير التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، مثل الأنسولين، لكن بالاستجابة للتعرض للضوء.

وتسمى تلك التقنية “أوبتوجنتيكس”، أو علم البصريات الوراثي، ويتم تحفيز الخلايا عند تعرضها لموجات من الضوء الأحمر بطول معين.

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