بينها جازان.. تعرّف على أجمل مزارع البن حول العالم (صور)

تواصل ـ وكالات:

ينمو البُن في أكثر من 70 دولة، ويحتل البن الأخضر المرتبة الثانية في السلع الأكثر تداولاً حول العالم بعد النفط الخام، ومن هذه الأماكن تستطيع الحصول على أنواع جيدة من القهوة.

منطقة جازان

تقع منطقة جازان جنوب غرب المملكة، ويوجد بها حوالي 70 ألف شجرة من أجود أنواع البن في العالم ويعمل في زراعتها 600 مزارع، وتنتج سنويا ما يقرب من 500 ألف طن، وتنتج شجرات بن جازان البن الخولاني، والذي يعتبر من أجود أنواع البن حول العالم.

إثيوبيا

تعد إثيوبيا من خامس الدول المنتجة للبن على مستوى العالم، ويعمل في زراعة وتحضير القهوة في إثيوبيا حوالي 15 مليون فرد مقابل دولار واحد، ويعتبر المزارعون في أثيوبيا حبوب القهوة، ومحصول البن هو شجرة الحياة بالنسبة لهم.

وقامت إثيوبيا بتصدير 206 ألف و654 طن من البن العام الماضي بعائدات اقتربت من 900 مليون دولار، وهناك شركات تحتكر شراء كميات ضخمة من البن الإثيوبي منها ستارباكس والتي وقعت عقد في هذا الصدد تصل مدته لـ40 عاما، ويرجح المؤرخون أن أجداد قبيلة الأورمو في أثيوبيا كانوا أول من اكتشفوا حبوب القهوة وتعرفوا على فوائدها.

أوغندا

يحرص المواطنون في أوغندا على تقديم حبات البن للضيوف، وتعتبر هذه الدولة من أكثر الدول زراعة للبن وتصديرا له وأقلهم استهلاكا له، فمعظم إنتاجهم من البن يتم تصديره للخارج، يصنع الأوغنديون من بعض أنواع البن مشروبا حامضا كثيف القوام.

ويتم زراعة البن في أوغندا في أكثر من 800 ألف مزرعة موزعة على مختلف المناطق في دولة أوغندا مثل بوغندة وبونورو وسيبي وبوغيسو، ويشرف على إنتاج البن وإعداده وتصنيعه وتصديره الجهات الحكومية المختصة بأوغندا وأهم المستوردين للبن من أوغندا هما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

اليمن

تشتهر اليمن بمذاق قهوتها الذي لا يقاوم حيث تنتشر مزارع البن في أنحاءها على سبيل المثال لا الحصر توجد مزارع بن في منطقة برع.

وهو محصول استراتيجي لديها، وتحتاج اليمن لنشر ثقافة تذوق وشرب البن أكثر من ذلك في مدنها، وعادة تصنف أنواع البن اليمني وفقا للمناطق التي زرعت فيها، فهناك البن اليافعي والبن الحيمي والبن الحرازي والبن المطري.

البرازيل

تتصدر البرازيل الدول المنتجة والمصدرة للقهوة، حيث يخرج من مزارعها ثلث إنتاج البن حول العالم وحبات البن التي لديها يعتبر لها نكهة مميزة، وخاصة وكما تصدر البرازيل البن تستهلكه أيضا حيث أن القهوة هي المشروب الصباحي الأكثر رواجا بين سكان البرازيل والذي لا غنى عنه لديهم.

فيتنام

تقع في جنوب شرق آسيا، وتمتلك أروع مزارع للبن، يتحد جمال حقول البن مع جمال طبيعتها الجاذب للسياحة، وإنتاج فيتنام من حبات البن في تقدم مستمر، وترتفع صادراتها لتتخطى المليار دولار أمريكي سنويا، فحبات البن التي لديها لها مذاق ونكهة خاصة.

إندونيسيا

تحتل مزارع البن في إندونيسيا أكثر من 90% من أراضيها، ومثلها مثل باقي الدول التي تنمو فيها شجيرات القهوة فلكل حبات قهوة في كل بلدة مذاقها الخاص، فكل دولة تختص بمذاقها ويشتركوا جميعهم في روعة المذاق.

كوستاريكا

تقع كوستاريكا في قارة أمريكا اللاتينية، وهي من أقل المدن مساحة فيها، ويعتبر الصادر الرئيسي لها هو حبات البن التي تنمو على التلال المحيطة بالمدينة وتغطي منحدراتها.