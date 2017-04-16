«الجزائية»: الحكم بقتل مواطن أُدين بالاعتداء على رجال الأمن في العوامية

تواصل – الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن ثبتت إدانته بالاشتراك مع عدد من الأشخاص بالسعي لزعزعة الأمن من خلال حرصه على الاعتداء على رجال الأمن وإطلاقه النار من سلاح رشاش بالقرب من مركز شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن بذلك المركز، وشرائه سلاحاً من نوع رشاش كلاشنكوف مع عدد عشرين طلقة بقصد الإخلال بالأمن, وقيامه ببيع سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف مع عدد عشرين طلقة على أحد الأشخاص، وقيامه بتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً.