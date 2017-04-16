 طبيب أمراض جلدية ينصح بارتداء أحذية مريحة للوقاية من بثور القدم | صحيفة تواصل الالكترونية

طبيب أمراض جلدية ينصح بارتداء أحذية مريحة للوقاية من بثور القدم

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طبيب أمراض جلدية ينصح بارتداء أحذية مريحة للوقاية من بثور القدم

تواصل- وكالات:

نصح طبيب الأمراض الجلدية فولكه هابرمان، بوخر بثور القدم دائماً نظراً لأن الإفرازات تحت الجلد تُشكّل بيئة خصبة لنمو البكتيريا.

ويوصي الطبيب الألماني بإزالة غطاء البثور وتطهير الجرح، ثم تغطيتها بشريط لاصق للبثور. وتساعد هذه اللاصقات الغراونية المائية على امتصاص باقي سوائل الجرح، علاوة على تضميد موضع الضغط. ويلتئم الجرح بشكل كامل بعد 10 أو 12 يوماً.

وأشار هابرمان إلى أنه إذا لم يتم وخز البثور، فإن غطاء البثور يصبح لينا، ومن ثم يرتفع خطر الالتهاب، وهنا لا ينصح الطبيب الألماني بالمعالجة بمرهم البثور،  ولتجنب ظهور بثور القدم ينبغي دائماً ارتداء أحذية مريحة، بحيث لا تكون ضيقة جداً أو واسعة للغاية.

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