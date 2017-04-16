 محافظ بدر يطلق حملة «فرحة سجين» لسداد ديون الغارمين | صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ بدر يطلق حملة «فرحة سجين» لسداد ديون الغارمين

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محافظ بدر يطلق حملة «فرحة سجين» لسداد ديون الغارمين

تواصل- عبدالله الحجوري:

أطلق محافظ محافظة بدر الأستاذ بدر المورقي، خلال اجتماعه الشهري مع الأهالي بمقر الضيافة بالإمارة مساء أمس مبادرة “فرحة سجين”، بتوجيهات من أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعميد جمعية مستودع بدر الخيري بالقيام بتنفيذها بالتعاون مع لجنة السجناء والجهات ذات العلاقة لتسديد ديون الغارمين الذين تراكمت عليهم الديون ولم يستطيعوا سدادها، وتم تحريك دعاوى قضائية ضدهم، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، بهدف تفريج كربتهم وإدخال السرور على قلوب أبنائهم وجمع شملهم مع أسرهم.

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