أولياء أمور طالبات بجامعة أم القرى: طردوا بناتنا من السكن الجامعي ونريد حلاً!

مكة المكرمة – سامي الثبيتي

اشتكى عددٌ من أولياء أمور طالبات بجامعة أم القرى من صدور قرار بإخلاء سكن الطالبات، وإنهاء عقد التأجير المبرم مع الجامعة، بسبب عدم وجود ميزانية.

وقال أولياء أمور الطالبات لـ “تواصل” إن عدد المتضررات من إخلاء السكن يتجاوز الـ 280 طالبة، وأن معظمهن يسكن في مناطق بعيدة عن مكة، ووصفوا قرار إخلاء بناتهن من سكن الطالبات بـ “الصدمة”.

وقال “أحمد آل جماح”، ولي أمر إحدى الطالبات، عندما أدخلت ابنتي السكن الجامعي واطمأنت عليها، وانتظمت في الدراسة، فوجئنا بالقرار المفاجئ بإخلاء السكن.

وأضاف “آل جماح”، القرار كان بمثابة صدمة لي ولابنتي، وتساءل: ” كيف سندبر أمرها بدون سكن، علماً أننا نسكن في منطقة تبعد عن مكة المكرمة 400 كيلومتر، وتخصص ابنتي غير موجود في فرع جامعة القنفذة، وليس لنا أقارب في مكة المكرمة، ولا يوجد أحد يستطيع الذهاب معها للجامعة.

وتابع قائلاً: نحن لم نطلب شيئاً كثيراً، فقط نطالب بسكن جامعي لبناتنا، حتى وإن كان أقل تكلفة من السكن الحالي، حتى وإن كان بمبلغ مالي يتفقون عليه مع بعض أولياء الأمور، نريد مكاناً يكون مأوى لبناتنا، ونشعر أنهم في أيد أمينة، حتى يمكنهن الاستمرار في دراستهن.

وطالب “آل جماح”، من مدير جامعة أم القرى إعادة النظر في قرار إخلاء الطالبات من السكن الجامعي، وقال إن مدير الجامعة يعرف ظروفنا وظروف بناتنا، ولكن للأسف لم يكن لديه أي اهتمام.

وقال شاكر الحارثي، إنه ولي أمر ثلاث طالبات، حرمن من السكن الجامعي بجامعة طيبة، وأضاف إننا فُجعن بقرار إخلاء السكن، ونخشى على مستقبل بناتنا.

وأضاف “الحارثي”، إننا من محافظة لا يوجد بها تعليم عالٍ، وسجلنا بناتنا في جامعة أم القرى لوجود سكن لهن، منذ سنوات، وتم قبولهن في الجامعة والسكن الجامعة، بموجب مشاهد تثبت حاجتهن للسكن، حسب الشروط التي وضعتها الجامعة، وهذا التزام من الجامعة بسكنهن، ولم نكن نعلم أن الجامعة ستغلق السكن في يوم من الأيام، ولم تخبرنا بذلك بل خذلتنا، وستكون سببا في تدمير مستقبل بناتنا، إن لم يتم تدارك الأمر.

وتابع “الحارثي” قائلاً: “القضية ليست مادية فقط، إنما المشكلة من سيرعى بناتنا، ويقوم على شؤونهن، ونحن نبعد عنهن مئات الكيلومترات”.

وأضاف: “نحن مرتبطون بمحافظاتنا وقرانا وظيفياً، وفيها مصدر أرزاقنا، وهناك من ليس لديه القدرة على الانتقال إلى مكة المكرمة، لظروف مادية، ونحن نعلق الآمال على الله ثم على تخرج بناتنا لإعانتنا على أعباء الحياة.”

وقال “الحارثي”،: “أرى أن حل المشكلة بسيط جداً، لو تعاونت الجامعة مع الطالبات، ووفرت لهن مسكناً متواضعاً وبتكلفة أقل من تكلفة السكن الحالي للطالبات، اللاتي يثبتن حاجتهن للسكن، بمستندات رسمية، فالقضية وقتية فقط للطالبات اللاتي ما زلن في مقاعد الدراسة واللاتي التزمت بهن الجامعة.”