سعودي لـ«محكمة إماراتية»: 200 كجم من الأمفيتامين كانت للاستخدام الشخصي

تواصل – سامر محمد:

أخبر مواطن سعودي محكمة في دبي اليوم الأحد أن نحو 200 كيلوجرام من حبوب الأمفيتامين التي عُثر عليها بحوزته لم تكن للبيع وإنما للاستخدام الشخصي، وفقاً لتقرير أوردته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.

وأخطرت المحكمة الجنائية بدبي أن الشرطة تلقت بلاغا أن شخصا يبلغ من العمر نحو 37 عاماً كان يبيع المخدرات، وتم اعتقاله في 30 يناير بمنزله في عجمان.

ووجهت للمتهم اتهامات بحيازة 186.8 كيلوجرامات من المخدرات من أجل البيع فضلاً عن تعاطي المخدرات، لكنه أنكر الأولى واعترف بالثانية.

وذكرت الصحيفة أن المتهم اعترف بأنه حصل على المخدرات من شخص في دبي بعد اتصال من المورد في السعودية، لكنه أنكر كونه تاجراً للمخدرات أمام المحكمة، اليوم الأحد، وستجري جلسة الاستماع القادمة في 14 مايو المقبل.