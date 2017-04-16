 سعودي لـ«محكمة إماراتية»: 200 كجم من الأمفيتامين كانت للاستخدام الشخصي | صحيفة تواصل الالكترونية

سعودي لـ«محكمة إماراتية»: 200 كجم من الأمفيتامين كانت للاستخدام الشخصي

0
سعودي لـ«محكمة إماراتية»: 200 كجم من الأمفيتامين كانت للاستخدام الشخصي

تواصل – سامر محمد:

أخبر مواطن سعودي محكمة في دبي اليوم الأحد أن نحو 200 كيلوجرام من حبوب الأمفيتامين التي عُثر عليها بحوزته لم تكن للبيع وإنما للاستخدام الشخصي، وفقاً لتقرير أوردته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.

وأخطرت المحكمة الجنائية بدبي أن الشرطة تلقت بلاغا أن شخصا يبلغ من العمر نحو 37 عاماً كان يبيع المخدرات، وتم اعتقاله في 30 يناير بمنزله في عجمان.

ووجهت للمتهم اتهامات بحيازة 186.8 كيلوجرامات من المخدرات من أجل البيع فضلاً عن تعاطي المخدرات، لكنه أنكر الأولى واعترف بالثانية.

وذكرت الصحيفة أن المتهم اعترف بأنه حصل على المخدرات من شخص في دبي بعد اتصال من المورد في السعودية، لكنه أنكر كونه تاجراً للمخدرات أمام المحكمة، اليوم الأحد، وستجري جلسة الاستماع القادمة في 14 مايو المقبل.

شاهد ايضا

كاتب صحفي ينتقد «MBC» بسبب الجريمة البشعة في «سيهات»

كاتب صحفي ينتقد «MBC» بسبب الجريمة البشعة في «سيهات»

الجوف.. إنقاذ «أربعيني» حاول قتل نفسه 4 مرات

الجوف.. إنقاذ «أربعيني» حاول قتل نفسه 4 مرات

توقعات برفع السياسات الخاصة بـ«حساب المواطن» للمقام السامي الأسبوع الجاري

توقعات برفع السياسات الخاصة بـ«حساب المواطن» للمقام السامي الأسبوع الجاري

صهيوني يدهس طفلاً فلسطينيًا ويصيبه بجروح

صهيوني يدهس طفلاً فلسطينيًا ويصيبه بجروح

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>