حرم أمير الرياض ترعى حفل الطالبات المتفوقات الخميس المقبل

تواصل- هياء الدكان:

برعاية حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إقامة الحفل السنوي لتكريم الطالبات المتفوقات وعددهن 934 طالبة مكرمة – بمشيئة الله تعالى.

وهن كالتالي: الطالبة الحاصلة على المركز الأول في جائزة التميز على مستوى المملكة 1436 / 1437هـ والطالبات الفائزات بجائزة التميز على مستوى الرياض لهذا العام 1437 / 1438هـ وعددهن (8)، والطالبات المكرمات في فئات متعددة. العدد (11) والطالبات المسرعات للعام الدراسي 1437 / 1438هـ العدد (8) وطالبات التربية الخاصة المتميزات وعددهن (103)، والطالبات الموهوبات الحاصلات على جوائز عالمية ومحلية العدد (11)، والطالبات الحاصلات على جوائز عالمية ومحلية في مجال النشاط المدرسي. العدد (127)، وكذلك الطالبات المتفوقات على مدى ثلاث سنوات بالصف الثالث ثانوي على مستوى الرياض للعام الدراسي 1436 / 1437هـ. العدد (334) وطالبات الصف الثالث ثانوي الحاصلات على 90% فما فوق في اختبار القدرات لعام 1437هـ و1438 هـ العدد ( 343).

وينظم الحفل، الخميس 8 / 8 / 1438هـ، الموافق 4مايو 2017م من الساعة (8 صباحاً ) حتى (12:30ظهراً ) بقاعة الملك سلمان بمدارس الرياض.