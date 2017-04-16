 ينطلق 17 شعبان.. التنمية الاجتماعية بمكة تنظم الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية | صحيفة تواصل الالكترونية

ينطلق 17 شعبان.. التنمية الاجتماعية بمكة تنظم الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية

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ينطلق 17 شعبان.. التنمية الاجتماعية بمكة تنظم الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية

تواصل- مكة المكرمة:

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في السابع عشر من شهر شعبان الجاري فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان (العمل الخيري والشراكة التنموية) وذلك بفندق أبراج هيلتون مكة للمؤتمرات بجبل عمر، ويشارك في الملتقى أكثر من 428 جمعية ومؤسسة خيرية بمنطقة مكة.

وتشمل فعاليات الملتقى الجلسات الحوارية والندوات التطويرية، وورش العمل بمشاركة نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري بالمنطقة، كما يضم الملتقى معرضاً يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وقال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ معتوق بن معتق اللحياني: بأن مخرجات الملتقى الحالي المتوقعة بإذن الله تكون في إخراج وتنفيذ مبادرات متميزة تخدم المجتمع، والتأصيل الشرعي لدور العمل الخيري والتنمية الاجتماعية، ونقل تجارب متميزة في التنمية الاجتماعية للجهات الخيرية.

وأضاف اللحياني أن التسجيل في الملتقى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني باللجنة : (makkah-tanmia.org) كما دعا الجهات الراغبة للمشاركة في المعرض المصاحب سرعة التواصل مع إدارة الملتقى لأن الأجنحة محدودة.

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