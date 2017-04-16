 «البرجس»: قطاعات كبيرة توزع «إقرار وتعهد» للموظفين بعدم إفشاء أسرار العمل | صحيفة تواصل الالكترونية

«البرجس»: قطاعات كبيرة توزع «إقرار وتعهد» للموظفين بعدم إفشاء أسرار العمل

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«البرجس»: قطاعات كبيرة توزع «إقرار وتعهد» للموظفين بعدم إفشاء أسرار العمل

تواصل – الرياض

قال الكاتب الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، إن قطاعات كبيرة بدأت توزع “إقرار وتعهد” للموظفين، بعدم إفشاء أسرار العمل، لم يذكروا، الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، ولكن رسالة مبطنة وتخويف.

جاء ذلك في تغريدة للبرجس، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضمن هشتاق  #مرحلة_جديدة_لمكافحة_الفساد.

ورد الدكتور أحمد السالم، المتخصص في الهندسة المالية والاقتصاد، على “البرجس” قائلا : إن هناك “مادة في النظام تنص على عدم نشر الوثائق الرسمية”، وعلق “البرجس” على “السالم”: “صحيح في كل الأنظمة.”

ولكن المغرد فهد الدهمشي‏، اعتبر “عدم إفشاء أسرار العمل”، بأنه “من باب حماية الفساد” على حد قوله.

وقال المغرد محمد بخروش‏: “الفساد ليس من أسرار العمل، العمل الصالح أسراره خير وصلاح.”

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