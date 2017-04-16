 أمريكا.. تخفيض كفالة قاتل المبتعث «النهدي» تمهيداً لإطلاق سراحه المشروط | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. تخفيض كفالة قاتل المبتعث «النهدي» تمهيداً لإطلاق سراحه المشروط

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أمريكا.. تخفيض كفالة قاتل المبتعث «النهدي» تمهيداً لإطلاق سراحه المشروط

تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “توين سيتيز” الأمريكية عن قيام قاض بمقاطعة “دن” في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن بتخفيض كفالة إطلاق سراح قاتل المبتعث “حسين سعيد النهدي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم ويدعى “كولن أوسبرن” متهم بقتل المبتعث “حسين سعيد النهدي” الطالب بجامعة “ويسكونسن- ستوت” في أكتوبر الماضي.

وأضافت أن المتهم رفض الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه غير مذنب في اتهامه بجريمة القتل والاعتداء العنيف على “النهدي”، وستجري جلسة استماع له في 19 يونيو المقبل.

وقام القاضي “رود سملتزر” بخفض الكفالة من 75 ألف دولار إلى 25 ألفاً بطلب من محامي الدفاع، كما أمر القاضي بعدم حيازته أو تناوله للكحوليات، رغم رفض الادعاء خفض الكفالة على أساس أن المتهم يواجه المحاكمة الآن ويعيش في ولاية أخرى غير التي ارتكب فيها الجريمة، مما يجعل الأمر صعباً على سلطات إنفاذ القانون في تحديد مكانه.

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