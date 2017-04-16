إثيوبيا تكشف عن عدد مواطنيها المخالفين بالمملكة

تواصل – سامر محمد:

كشف مسؤول إثيوبي، أمس السبت، عن عدد مواطني بلاده الذين يقيمون ويعملون بصورة غير قانونية في المملكة، حيث أشار إلى أن إثيوبيا تسعى لإعادة أكثر من 200 ألف مواطن من المملكة في أقل من شهرين، وفقا لوكالة الأنباء الأفريقية “أبا- نيوز”.

وتحدث “تيميسجين عمر” مدير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر تشاوري أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن أن أكثر من 3 آلاف إثيوبي عادوا حتى الآن من المملكة، لكن أكثر من 200 ألف مازالوا يعيشون في المملكة بدون إقامة وتصاريح عمل، وتعمل الحكومة الإثيوبية بشكل نشط من أجل إعادتهم لوطنهم.

وكانت المملكة أطلقت مؤخراً حملة بعنوان “وطن بلا مخالف” لإعطاء الفرصة للمخالفين في مدة 90 يوماً لمغادرة المملكة دون توقيع عقوبات عليهم.

ووفقاً للمسؤول الإثيوبي فإن حكومة بلاده تعد للترحيب بمواطني بلاده العائدين من المملكة وتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.