 ينعقد بأمريكا.. مؤتمر لبحث فرص الاستثمار الصحية في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

ينعقد بأمريكا.. مؤتمر لبحث فرص الاستثمار الصحية في المملكة

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ينعقد بأمريكا.. مؤتمر لبحث فرص الاستثمار الصحية في المملكة

تواصل – الرياض:

بحضور ومشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير التجارة والإستثمار الدكتور ماجد القصبي ينعقد في مدينة بوسطن الأمريكية هذا الأسبوع منتدى آفاق وفرص جديدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والذي ينظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والإستثمار ومشاركة شركة جنرال إلكتريك.

ويُعد المؤتمر منصة للأعمال التجارية العليا والمديرين التنفيذيين، من كلا البلدين، لاستعراض فرص تجارية وإستثمارية محددة والتواصل مع شركاء الأعمال المحتملين.

وسيطلع المؤتمر الشركات المصنعة للرعاية الصحية ومزودي الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية على الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية للمبيعات والتقنيات الفنية والمشاريع المشتركة والإستثمارات في سوق الرعاية الصحية المتنامية في المملكة.

وتسعى المملكة  إلى إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية. وتشمل أولويات الاستثمار في المستقبل الأجهزة الطبية وتصنيع المستحضرات الصيدلانية وتقنية المعلومات الطبية وإدارة المستشفيات وغيرها.

وسيتضمن المؤتمر  عقد  حلقات نقاش مع المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة والسعودية الذين يشاركون بنجاح في السوق السعودية جنباً إلى جنب مع خبراء سعوديين من مجموعة واسعة من المجالات، وسوف توفر فرصا واسعة للتواصل.

 

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