«المالية»: بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام عبر «تداول»

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت وزارة المالية اليوم بأنه قد تقرر بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من اليوم الأحد 4/8/1438هـ الموافق 30/4/ 2017 م.

وتأتي هذه الخطوة عطفاً على بيان وزارة المالية السابق بتاريخ 9-1-1438 ه الموافق 10-10—2106 م، والذي أُعلن بموجبه عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.

وقال متحدث باسم مكتب إدارة الدين العام: “تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030 والرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية”.