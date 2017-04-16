السعودية الأولى عربياً.. تعرّف على أكبر احتياطيات الذهب في العالم

تواصل – CNN:

يُعد الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار عندما تواجه الأسواق الاقتصادية اضطرابات، ولكن ما هي الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات الذهب في العالم؟.

نشر مجلس الذهب العالمي هذا الشهر تقريراً يكشف فيه حصص الدول من إجمالي احتياطيات الذهب في العالم، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطيات بلغت 8.133 ألف طن، وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3.337 ألف طن، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ2.451 ألف طن، وجاءت المرتبات الرابعة إلى العاشرة كالتالي: فرنسا بـ2.435 ألف طن، الصين بـ1.842 ألف طن، روسيا بـ1.655 ألف طن، سويسرا بـ1.04 ألف طن، اليابان بـ765 طن، هولندا بـ615.2، والهند بـ557.8 طن.

أما على مستوى الدول العربية، فتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بـ322 طن من الذهب وحصدت المرتبة الـ16 عالمياً، وجاء ترتيب الدول العربية كالتالي: