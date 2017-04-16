«التعليم»: انطلاق مشروع النقل لـ6 آلاف معلمة بالمناطق الوعرة العام المقبل

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم أن مشروع نقل المعلمات اللاتي يعملن في المناطق البعيدة والوعرة سينطلق اعتباراً من العام الدراسي المقبل، الذي يبدأ أواخر شهر ذي الحجة المقبل.

ويستهدف المشروع 6 آلاف معلمة، إلا أن الوزارة قالت إن المجال لا يزال مفتوحاً أمام من يرغبن في التسجيل فيه، مؤكدة أنه لا يرتبط إطلاقاً بحركة نقل المعلمات.

ويتوقع أن يسهم المشروع في إنهاء معاناة المعلمات في هذه المناطق اللاتي فقدن مئات الزميلات في حوادث تعرضن لها خلال العقد الأخير، خلال تنقلهن بين أماكن سكناهن ومقار عملهن.

وقال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن المشروع ستنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وذلك بعد استكمال المتطلبات كافة من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.

وأهاب العيسى بالمعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة «تطوير» ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الوزير رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي أن المشروع يستهدف 6 آلاف معلمة، وهن اللاتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة، مؤكداً أن البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في 28 من شعبان الجاري، وستمنح المشتركات الأولوية في الاستفادة من الخدمة.