 مواطن يناشد «الصحة» لعلاجه بالخارج وإنقاذه من مرض نادر | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يناشد «الصحة» لعلاجه بالخارج وإنقاذه من مرض نادر

0
مواطن يناشد «الصحة» لعلاجه بالخارج وإنقاذه من مرض نادر

جازان – نايف عريشي:

ناشد المواطن حسن محمد القاضي، المسؤولين بوزارة الصحة، التدخل لإنقاذ حياته التي تتدهور كل يوم وذلك بسبب ورم ليفي مزمن يعاني منه منذ الصغر.
وقال حسن لـ”تواصل”: كنت أسير بصعوبة بالغة قبل سنوات ولكن كلما تقدم العمر يمتد الورم ويكبر حجمه ووصل أخيراً إلى الصدر وتسبب في اعوجاج العمود الفقري وكسر بالفخذ وهشاشة بالعظام.
وأضاف أن مضاعفات المرض خطيرة حسب التقارير الصحية، مشيرا إلى أنه راجع عدة مستشفيات بالمملكة دون جدوى، وقد أوصى أحد الأطباء بنقله ألى ألمانيا لإمكانية علاجه هناك.
وناشد المسؤولين بإنقاذ حياته ونقله لخارج المملكة، لأن والده الذي كان يرعاه متوفي وشقيقه الوحيد يعمل بالقوات المسلحة مرابطاً بالحد الجنوبي، حيث يصعب عليه متابعة حالته لانشغاله بالحرب.
وقال إنه حتى إعانة السيارة ومبلغ 150 ألف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله للمعاقين لم يحصل عليها من قبل التأهيل الشامل بجازان رغم أن الشروط تنطبق عليه، مطالباً بالوقوف معه حتى يشعر بحياته التي لايرى فيها إلا سقف المنزل.
 

شاهد ايضا

400 موظف يشتكون فصلهم من «صحة جازان» بدون سابق إنذار (فيديو)

400 موظف يشتكون فصلهم من «صحة جازان» بدون سابق إنذار (فيديو)

تجاوباً مع «تواصل».. شركة مقاولات تنظف طريق «دومة الجندل» الدولي من الحصى

تجاوباً مع «تواصل».. شركة مقاولات تنظف طريق «دومة الجندل» الدولي من الحصى

جدة.. طلاب «كلية الغد» يشكون من مطالبتهم بإعادة الاختبار في مادة تعسفيّاً

جدة.. طلاب «كلية الغد» يشكون من مطالبتهم بإعادة الاختبار في مادة تعسفيّاً

مرمى نفايات يهدد حياة مواطني العرضيات.. والبلدية لـ«تواصل»: سنتخذ الإجراء اللازم

مرمى نفايات يهدد حياة مواطني العرضيات.. والبلدية لـ«تواصل»: سنتخذ الإجراء اللازم

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>