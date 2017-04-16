 بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تعزل سكان قرى عسير عن منازلهم | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تعزل سكان قرى عسير عن منازلهم

0

تواصل – عسير:

هطلت على منطقة عسير مساء أمس السبت، أمطار غزيرة أحدثت سيولاً جارفة، أدت إلى قطع بعض الطرق، واحتجاز مركبات وعزل عدد من القرى، ما دفع فرق الدفاع المدني للاستنفار والتدخل لإنقاذ المركبات والأشخاص المحتجزين.

وأدى السيل الجارف لوادي “فرشاط” إلى عزل قرى عمير ومخاريق والمنظر والفجرة والجوز وقرية آل سليمة؛ حيث عجز معها نحو 500 شخص من سكان تلك القرى من الدخول إليها أو الخروج منها، واضطر آخرون للجوء إلى الشقق المفروشة للمبيت بها حتى تنتهي السيول، فيما لا يزال العشرات خلف الوادي يحاولون الوصول إلى ذويهم.

شاهد ايضا

توقعات بهطول أمطار غزيرة مسبوقة بالرياح على عدة مناطق

توقعات بهطول أمطار غزيرة مسبوقة بالرياح على عدة مناطق

«الإسكان»: يحق للمواطن رفض منتجه واستبدال مشروعه بآخر

«الإسكان»: يحق للمواطن رفض منتجه واستبدال مشروعه بآخر

صحفي أمريكي شهير لـ«ترامب»: وسائل الإعلام لا تبثّ أخباراً مزيفة

صحفي أمريكي شهير لـ«ترامب»: وسائل الإعلام لا تبثّ أخباراً مزيفة

استئصال ورم يزن كيلو جرام من رحم أربعينية بمستشفى ينبع

استئصال ورم يزن كيلو جرام من رحم أربعينية بمستشفى ينبع

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>