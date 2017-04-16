بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تعزل سكان قرى عسير عن منازلهم

تواصل – عسير:

هطلت على منطقة عسير مساء أمس السبت، أمطار غزيرة أحدثت سيولاً جارفة، أدت إلى قطع بعض الطرق، واحتجاز مركبات وعزل عدد من القرى، ما دفع فرق الدفاع المدني للاستنفار والتدخل لإنقاذ المركبات والأشخاص المحتجزين.

وأدى السيل الجارف لوادي “فرشاط” إلى عزل قرى عمير ومخاريق والمنظر والفجرة والجوز وقرية آل سليمة؛ حيث عجز معها نحو 500 شخص من سكان تلك القرى من الدخول إليها أو الخروج منها، واضطر آخرون للجوء إلى الشقق المفروشة للمبيت بها حتى تنتهي السيول، فيما لا يزال العشرات خلف الوادي يحاولون الوصول إلى ذويهم.