سفير المملكة بالنرويج: ولاية الرجل لحماية المرأة من العناصر السيئة

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وصف سفير خادم الحرمين الشريفين، في النرويج عصام عابد الثقفي، ما يتردد من أقاويل في الأوساط الأوروبية عامة والنرويجية خاصة عن أوضاع المرأة في المملكة بأنها مضللة وغير صحيحية، لأن هذه الأوضاع تنطلق من رؤية إسلامية.

وقال الثقفي: إن ولاية الرجل تهدف الى حماية المرأة من العناصر السيئة، وليس سلب حريتها واستقلالها، مستنكرًا تجاهل الغرب الاختلاف في الدين والثقافة، وأضاف: إن قيادة المرأة للسيارة لاينبغي أن تمثل مشكلة في الغرب – وفقاً لـ”المدينة”-.

وأشار السفير في تقرير نشرته صحيفة «ان آر كي» النرويجية، ومنظمة «يو ان ووتش»، الحقوقية الدولية، إلى أن المرأة السعودية لها الحق في الاستعانة بسائق خاص، مستنكراً ما يتردد عن تعرض المرأة للقمع، ومؤكدًا أن لها في المملكة الحق في الخروج بحرية والاستعانة بخادمات.

وأشار السفير إلى أن المرأة السعودية لا ترى في نظيرتها الغربية نموذجًا يمكنها أن تحتذى به، وترى أنه من غير المقبول أن تتقاسم الإنفاق على الأسرة مع الرجل كما يحدث في الغرب.