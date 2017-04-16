 «الجري» بانتظام يقي من السرطان والزهايمر والسكتة الدماغية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجري» بانتظام يقي من السرطان والزهايمر والسكتة الدماغية

0
«الجري» بانتظام يقي من السرطان والزهايمر والسكتة الدماغية
jogging in winter

تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء عادة بممارسة الرياضة لتقوية الجسم وتعزيز المناعة، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن رياضة الجري تساعد على الوقاية من السرطان والزهايمر.

وفي هذا السياق ينصح طبيب القلب الفرنسي فرانسوا كاريه من مستشفى “رن” بإيقاف السيارة، على بعد 500 متر من مكان العمل، وممارسة الجري الخفيف حتى الوصول إلى مكان عملك.

وأشار إلى أهمية محاولة الوقوف قدر المستطاع أثناء الاجتماعات والبعد عن الجلوس لفترات طويلة دون حركة لتخفيف حدة التهابات وخطورة التعرض للسكتة الدماغية ومرض الزهايمر والتهاب الأوردة.

وأضاف: “حاول أن تجري اتصالاتك الهاتفية وأنت واقف وتمارس رياضة الجري لمدة 40 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع للتمتع بصحة جيدة”.

 

شاهد ايضا

«الصيام» يحفز نمو خلايا الدماغ ويرفع معدل «الذكاء»

«الصيام» يحفز نمو خلايا الدماغ ويرفع معدل «الذكاء»

برودة المنزل تساعد في علاج «السكري»

برودة المنزل تساعد في علاج «السكري»

دراسة: «قرحة المعدة» تضاعف خطر الإصابة بـ«الشلل الرعاش»

دراسة: «قرحة المعدة» تضاعف خطر الإصابة بـ«الشلل الرعاش»

تحذير.. أجهزة قياس «ضغط الدم» بالمنزل ليست دقيقة

تحذير.. أجهزة قياس «ضغط الدم» بالمنزل ليست دقيقة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>