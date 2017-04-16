«الجري» بانتظام يقي من السرطان والزهايمر والسكتة الدماغية

تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء عادة بممارسة الرياضة لتقوية الجسم وتعزيز المناعة، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن رياضة الجري تساعد على الوقاية من السرطان والزهايمر.

وفي هذا السياق ينصح طبيب القلب الفرنسي فرانسوا كاريه من مستشفى “رن” بإيقاف السيارة، على بعد 500 متر من مكان العمل، وممارسة الجري الخفيف حتى الوصول إلى مكان عملك.

وأشار إلى أهمية محاولة الوقوف قدر المستطاع أثناء الاجتماعات والبعد عن الجلوس لفترات طويلة دون حركة لتخفيف حدة التهابات وخطورة التعرض للسكتة الدماغية ومرض الزهايمر والتهاب الأوردة.

وأضاف: “حاول أن تجري اتصالاتك الهاتفية وأنت واقف وتمارس رياضة الجري لمدة 40 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع للتمتع بصحة جيدة”.