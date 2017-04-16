وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنات بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح وظائف شاغرة لمعيدات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في تخصص الرعاية التنفسية، وتقنيات التخدير، وتقنيات علوم الأعصاب، وعلوم المختبرات الطبية والتمريض، وتقنية المعلومات الطبية، والتغذية الإكلينيكية.

وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق من اليوم الأحد، وحتي الـ 11 من شهر شعبان الحالي على موقعها الإلكتروني، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف، أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وألا يزيد عمرها على 28 عامًا وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم بمعدل لا يقل عن تقدير جيد جدًا.

أما الحاصلات عليها من خارج المملكة، فينبغي حصولهن على معادلة الشهادات من وزارة التعليم، ألا تكون المتقدمة على رأس العمل في أي جهة حكومية.

وشددت الجامعة على ضرورة أن يحتوي طلب التقديم إلكترونيًا على السيرة الذاتية والاستمارة الخاصة بالتعيين لوظيفة معيد وتكون معبأة بالكامل ويمكن الحصول عليها من موقع الجامعة الإلكتروني وصورة المؤهل بالإضافة إلى السجل الأكاديمي وصورة من الهوية الوطنية وخطابين إلى ثلاثة خطابات توصية والحصول على التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.