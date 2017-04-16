تحطم طائرة تحمل 40 راكبا بعد اختفائها من الردارات في كوبا

تواصل – وكالات:

أفاد موقع “سايبر كوبا”، أمس السبت، بتحطم الطائرة “إن-26” في كوبا وعلى متنها نحو 40 راكبا، وكانت وسائل إعلام كوبية أعلنت عن اختفاء طائرة ركاب من طراز إن — 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.