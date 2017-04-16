 تحطم طائرة تحمل 40 راكبا بعد اختفائها من الردارات في كوبا | صحيفة تواصل الالكترونية

تحطم طائرة تحمل 40 راكبا بعد اختفائها من الردارات في كوبا

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تحطم طائرة تحمل 40 راكبا بعد اختفائها من الردارات في كوبا

تواصل – وكالات:

أفاد موقع “سايبر كوبا”، أمس السبت، بتحطم الطائرة “إن-26” في كوبا وعلى متنها نحو 40 راكبا، وكانت وسائل إعلام كوبية أعلنت عن اختفاء طائرة ركاب من طراز إن — 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية، أن الطائرة التي تديرها شركة إيروجافيوتا في البلاد غادرت مطار باراكوا الواقع في شرقى كوبا.

وكانت قناة “إن تي إن 24” الكوبية، قد أفادت في وقت سابق، بأن “طائرة كوبية من طراز “أنطونوف-25” اختفت من على الرادارات، يعتقد أن على متنها نحو 40 شخصا”، موضحةً أن “الطائرة تابعة لشركة “أيروجافيوتا” وكانت في رحلة من مطار مدينة باراكوا شرق كوبا، فيما لم تعلن بعد معلومات عن مصير الركاب والطاقم”.

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