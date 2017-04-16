ببرامج احترافية.. «ألف» أول قناة إسلامية ناطقة باللغة الروسية

تواصل – خالد الغفيري:

حلم بات يتحقق رويدًا رويدًا.. قناة روسية إسلامية تبث بلغتهم وببرامج تتسق مع ثقافاتهم بتنوع برامجي جذاب واحترافي لم يعد يتبقى له سوى انطلاق شارة البث المزمع بحلول يناير المقبل بمشيئة الله.

قناة ‘‘ألف‘‘ جاءت استجابة لحاجة ملايين من المسلمين الروس إلى وسيلة تعرض لهم أبرز ما يهم حياتهم الدينية والعلمية والأسرية والشبابية والترفيهية والتربوية والتنموية ضمن رؤية شرعية وسطية.

وفي هذا السياق، أكد منتج البرامج عبدالرحمن كوزم لـ”تواصل”، خلال زيارته لجناح المؤسسة المشارك في المعرض المصاحب للملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف، أن الخطوات الحقيقية لتأسيس القناة بدأت من 2016 بافتتاح شركة “ألف” للإنتاج والتوزيع بالعاصمة التركية اسطنبول للاستفادة من مرونة الأنظمة والقوانين التركية وسهولة استقبال المشايخ والدعاة والشخصيات البارزة، وهو الذي يصعب في روسيا ومع ذلك فإن القناة تمكنت كذلك من الحصول على ترخيص رسمي في روسيا.

وأضاف كوزم، حرصت القناة على احترافية العمل الإعلامي واستخدام الوسائل الفنية والتقنيات الحديثة في استديوهات القناة؛ حيث تملك القناة استديو في اسطنبول بمساحة نحو 600 متر مربع، وآخر في موسكو على مساحة 100 متر مربع، والتي منها شرعت القناة في تسجيل المحتوى منذ رجب 1437 هـ، من برامج حوارية ونسائية وعلمية ووثائقية واقتصادية وإفتاء بالإضافة لتقارير ميدانية”.

وأوضح منتج البرامج، أن الساعات المسجلة تجاوزت الـ 580 ساعة حتى الآن والتي اعتمدت القناة في أساليبها على التنوع في طرح البرامج بعيدًا عن القولبة التي تبعث على الممل بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتكلمين باللغة الروسية.