 خلال العام الماضي.. «أرامكو» الرابعة عالمياً في حجم الإيرادات | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال العام الماضي.. «أرامكو» الرابعة عالمياً في حجم الإيرادات

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خلال العام الماضي.. «أرامكو» الرابعة عالمياً في حجم الإيرادات

تواصل – وكالات:

احتلت شركة “أرامكو” المركز الرابع عالميًا، من حيث أعلى الإيرادات خلال العام الماضي 2016، بإجمالي إيرادات بلغت 311 مليار دولار، بينما جاءت سلسلة مبيعات التجزئة الأمريكية “وول مارت” في المرتبة الأولى بـ 482 مليار دولار.

وأوضح تقرير أصدره موقع “فيجوال كابيتلست”، ترتيب الشركات الأعلى دخلًا حيث حلت ‏”ستيت جريد” الصينية في المرتبة الثانية، بنحو 330 مليار دولار، و”سامسونج” ثالثا بحجم إيرادات بلغ 315 مليار دولار، بعد أن ضم التقرير 50 شركة عالمية.

وتضمن التقرير 14 قطاعا تصدرها النفط والخدمات المالية، والسيارات، والقطاعات الأخرى هي التجزئة والكهرباء والأدوية والاتصالات والأجهزة الإلكترونية والسلع والرعاية الصحية والتشييد والإنترنت، وكانت أرامكو هي الشركة العربية الوحيدة ضمن قائمة أعلى الإيرادات العالمية.

 

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