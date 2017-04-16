 بالصور.. «المفتي» يحتفي بحصول إمام الحرم «آل طالب» على الدكتوراه | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. «المفتي» يحتفي بحصول إمام الحرم «آل طالب» على الدكتوراه

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بالصور.. «المفتي» يحتفي بحصول إمام الحرم «آل طالب» على الدكتوراه

تواصل – الرياض:

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بعد صلاة الظهر اليوم في منزله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، وقاضي الاستئناف في مكة المكرمة، ووالده الشيخ محمد بن إبراهيم آل طالب.

حيث هنأ سماحته فضيلة الشيخ صالح آل طالب بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطباعة، وقد أقام سماحته مأدبة الغداء على شرف الشيخ صالح ووالده وأعمامه وإخوته.

حضر هذه المناسبة مدير جامعة الإمام الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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