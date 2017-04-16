توقيف مواطن «مخمور» أشهر السلاح في وجه المارة بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، في حالة سُكر، متهم بإشهار السلاح في وجه المارة وترويعهم بالعاصمة، بدون وقوع إصابات بفضل الله.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، أنه بتاريخ 2-8-1438 وفي تمام الساعة 12:10 م، تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض عدة بلاغات عن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة من نوع فورد تورس -بدون لوحات- بإشهار سلاح ناري نوع مسدس على المارة في الشارع العام.

وأضاف، أنه جرى على الفور تكليف الفرق العاملة في الميدان بالتعامل مع البلاغ، حيث تم رصد المركبة متوقفة في أحد الشوارع العامة بحي الحمراء شرق العاصمة الرياض، وجرى التعامل مع المطلوب (سعودي في العقد الثالث من العمر) بما يقتضيه الموقف وضبطه بدون وقوع أي إصابات -ولله الحمد- حيث وجد بحالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر بها على سلاح ناري نوع مسدس، بدون ترخيص، وعدد من الطلقات وزجاجة شراب مُسكر خارجي بها الربع.

وأشار الميمان، إلى أنه تم تسليم الشخص لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، لتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقه، وإدارة مرور منطقة الرياض لتطبيق نظام المرور بحقه لقيادته المركبة وهو بحاله غير طبيعية.