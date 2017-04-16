منصة دعوية رقمية لترجمة الخطب والمحاضرات والبرامج بـ«لغة الإشارة» للصم

تواصل – خالد الغفيري:

كشف المدير التنفيذي لـ”المؤسسة الدعوية للصم” فيصل بن عبدالله التميمي عن عزم المؤسسة إطلاق منصة رقمية يمكن من خلالها ترجمة البرامج الدعوية التلفزيونية بلغة الإشارة، من خلال ظهور مترجمين مختصين مع إعطاء مساحة أكبر في الشاشة للمترجم لتكون أكثر وضوحًا للفئة المستهدفة.

وأضاف التميمي، لـ”تواصل” خلال زيارتها لجناح المؤسسة المشارك في المعرض المصاحب للملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف، أن المؤسسة التي تبلغ من العمر 4 سنوات وضعت لها استراتيجيتْين الأولى تعنى بتوعية الصم وتعليمهم أمور دينهم, والأخرى العمل على تنفيذ البرامج والمشاريع وفق معايير الجودة، وهذين المحورين يتم العمل عليهما من خلال توفير المواد العلمية وقواعد المعلومات وإيصالها لهم عبر وسائل التقنية والتواصل الحديثة.

وتابع، أن المؤسسة تعنى بالصم رجالًا ونساء من خلال برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة ومبتكرة تمكنهم من اكتساب العلم الشرعي، ورفع الوعي والمعرفة في بيئة الأصم لتساهم في تثقيفه دينياً ومن ذلك البرامج حلقات تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية, وموسوعة المكتبة العلمية المرئية بلغة الإشارة، والمركز المرئي لاستقبال فتاوى الصم واستفساراتهم الشرعية، وترجمة خطب الجمعة والمحاضرات الدينية بلغة الإشارة، ومشروع الحج والعمرة وتوعيتهم في المشاعر، وتأهيل الدعاة والداعيات الصم والعمل على تأسيس أكاديمية لذلك، وكذلك تأهيل المترجمين للترجمة الدينية بلغة الإشارة.

وأوضح أن برامج المؤسسة كذلك تتمثل في إصدار مواد إعلامية مرئية ومطبوعات ذات صياغة لغوية مناسبة للصم، وإقامة الملتقيات الدعوية والدورات العلمية, كذلك إقامة برامج توعوية لأسر الأطفال الصم وتزويدهم بالمواد المناسبة ليساهموا في تنمية ثقافة أطفالهم الدينية.