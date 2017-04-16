تطبيق أقصى العقوبات على مخالفي الأنظمة في مسيرات الزواجات «بالقصيم»

تواصل – القصيم:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، إدارة الأمن العام بالمنطقة بالتشديد على مسيرات السيارات في مناسبات الزواج وما تقوم به من تصرفات سلبية من تضيق واستهتار وإزعاج وبلا مراعاة لشعور الآخرين.

وشدد بأن ما لوحظ في مناسبات الزواجات كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى عدم الاكتراث بحرمات الطرق والشوارع والسكان داخل الأحياء وفي الطرق العامة، والتي نتج عنها عدم احترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة يوجب كبحها بعد أن زادت عن حدودها وأصبحت مؤذية يتأذى منها الجميع, موجهاً سموه بتطبيق أقصى درجات العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات وعلى سائقيها, مع التشديد على ملاك قصور الأفراح والاستراحات بضرورة إبلاغ المستأجرين خطياً بمقتضى ذلك.

وشدد سموه، بالرفع مباشرة بما يُتخذ وما يتم ضبطه أولاً بأول وبصفة فورية ودقيقة ومستمرة وبشكل شمولي على كافة محافظات ومراكز منطقة القصيم.