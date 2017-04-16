 الإطاحة بمواطن نشر صورا على «سناب شات» لعطور بالقرب من دورية أمنية بحوطة سدير | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بمواطن نشر صورا على «سناب شات» لعطور بالقرب من دورية أمنية بحوطة سدير

0
الإطاحة بمواطن نشر صورا على «سناب شات» لعطور بالقرب من دورية أمنية بحوطة سدير

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد قيام أحدهم بتصوير صندوق به زجاجة عطر شبيه بصندوق زجاجة مسكر أجنبي بالقرب من مركبة أمنية تابعة لشعبة دوريات محافظة حوطة سدير، أثناء تواجدها في إحدى محطات الوقود في المحافظة على غفلة من قائدها ونشرها عبر برنامج السناب شات.

وأضاف، على إثره عملت شعبة دوريات محافظة حوطة سدير على تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه وتبين أنه سعودي في العقد الثالث من العمر وبمناقشته أقر بما نسب إليه.

وأكد الناطق باسم شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز جهاز الجوال المستخدم من قبله، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.

 

شاهد ايضا

ضبط شابيْن أسّسا حساباً يدعو لـ«التفحيط» عبر مواقع التواصل بـ«القصيم»

ضبط شابيْن أسّسا حساباً يدعو لـ«التفحيط» عبر مواقع التواصل بـ«القصيم»

شهود عيان لـ«تواصل»: مشاهد وإسقاطات ساخرة وغير أخلاقية في مسرحية بجدة 

شهود عيان لـ«تواصل»: مشاهد وإسقاطات ساخرة وغير أخلاقية في مسرحية بجدة 

رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة

رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة

«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>