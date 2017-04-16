الإطاحة بمواطن نشر صورا على «سناب شات» لعطور بالقرب من دورية أمنية بحوطة سدير

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد قيام أحدهم بتصوير صندوق به زجاجة عطر شبيه بصندوق زجاجة مسكر أجنبي بالقرب من مركبة أمنية تابعة لشعبة دوريات محافظة حوطة سدير، أثناء تواجدها في إحدى محطات الوقود في المحافظة على غفلة من قائدها ونشرها عبر برنامج السناب شات.

وأضاف، على إثره عملت شعبة دوريات محافظة حوطة سدير على تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه وتبين أنه سعودي في العقد الثالث من العمر وبمناقشته أقر بما نسب إليه.

وأكد الناطق باسم شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز جهاز الجوال المستخدم من قبله، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.