«الصيام» يحفز نمو خلايا الدماغ ويرفع معدل «الذكاء»

تواصل – وكالات:

اكتشف عدد من العلماء، من خلال الأبحاث التي أجروها على الصيام، التأثير الإيجابي لهرمون الجوع على الدماغ، وهو الأمر الذي ساهم في تفسير زيادة الذكاء البشري أثناء فترة الصيام.

وبحسب نتائج الأبحاث التي أجراها العلماء في هذا المجال، فإن هرمون الجوع يحفز نمو خلايا الدماغ وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أدرك العلماء، أن هرمون جريلين (هرمون الجوع) يحفز كلاًّ من الشهية ونمو خلايا دماغية جديدة، ولهذا فإن زيادة معدل الذكاء لدى الصائم إحدى النتائج الإيجابية للجوع.

ومن أجل الوصول إلى هذه الاستنتاجات تم حقن الفئران بهرمون الجوع، وبعد ذلك بفترة أظهرت الفئران نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والتعلم، أي أنها أصبحت أكثر ذكاء.